Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Çalışanlarımıza Yönelik Zaman Zaman Duyduğumuz Saldırıların Asla...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA
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