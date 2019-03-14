Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Çalışanlarımıza Yönelik Zaman Zaman Duyduğumuz Saldırıların Asla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Çalışanlarımıza Yönelik Zaman Zaman Duyduğumuz Saldırıların Asla...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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