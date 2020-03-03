Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:41 Kaynak: DHA
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