Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, sağlık politikaları kurulu toplantısı'na katıldı
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı
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