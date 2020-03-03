Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:53 Kaynak: AA
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