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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır

23.12.2021 15:23

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun görüntüleri infial yarattı. Küçük kızın durumu ciddiyetini korurken sosyal medyada insanlar duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada bu olaya değinip "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Ekonomiden muhalefete kadar pek çok konuda konuşan Erdoğan, belediyecilik alanında da açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI

Erdoğan, dün Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki küçük kızla ilgili de konuştu. Sağlık durumu ağır olan çocuğun saldırı anlarına ilişkin görüntülerine sosyal medyada tepki yağarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sokak hayvanları meselesi... Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerle ilgili üzüntü verici hadiselere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanlarının yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen önlem alın, sıcak barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz, kazanabilirsiniz.

"BARINAKLAR SORUNUNU HEP BİRLİKTE AŞMALIYIZ"

Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerek. 2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Alt yapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır - Son Dakika


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