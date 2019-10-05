Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe, ne dışarıdan ne de içeriden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz."
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