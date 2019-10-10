Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahıslar gelir geçer ama dava her zaman baki kalır. AK Parti için siyaset budur, böyle kalmaya da devam edecektir"

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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