Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti

07.10.2022 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret ettiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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