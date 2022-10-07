Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Genel, Son Dakika
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