Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dergahtan ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dergah, Güncel, Son Dakika

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