Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dergah hakkında bilgi alması
Şahkulu Sultan Türbesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi
Yemek salonuna geçilmesi
Yemek yenilmesi
Bir kadının şiir okuması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dergahtan ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.
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