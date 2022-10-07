Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi

07.10.2022 19:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dergah hakkında bilgi alması Şahkulu Sultan Türbesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi Yemek salonuna geçilmesi Yemek yenilmesi Bir kadının şiir okuması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dergahtan ayrılması İSTANBUL -...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dergah hakkında bilgi alması

Şahkulu Sultan Türbesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi

Yemek salonuna geçilmesi

Yemek yenilmesi

Bir kadının şiir okuması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dergahtan ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören sonrasında Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dergah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'ni gezdi - Son Dakika
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