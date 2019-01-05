Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve Hükümetimizin Özel Teşvikleri Sayesinde Yurt Dışındaki Türk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı."

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