Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve Hükümetimizin Özel Teşvikleri Sayesinde Yurt Dışındaki Türk...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı."
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA
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