Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve Hükümetimizin Özel Teşvikleri Sayesinde Yurt Dışındaki Türk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve Hükümetimizin Özel Teşvikleri Sayesinde Yurt Dışındaki Türk...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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