Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan...
10.03.2021 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis'teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz."
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