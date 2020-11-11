Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmalara devam ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor" dedi.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Geçen sene alınan bir kararla 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 11 Kasım'da evlatlarımıza daha yeşil, daha güzel bir Türkiye bırakmak ideali ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu etkinliği 81 vilayetimizin 973 ilçemizin tamamında eşzamanlı olarak gerçekleştirdik. İnsanlarımız bu seferberliğe gönülden sahip çıktı. Yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ancak, ülkemizdeki her hayırlı iyi karalamayı prensip edinen bir güruh meselinin önüne arkasına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bize yöneltti. Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh milletin coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca bu sefer '11 milyon fidandan 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Ancak daha önceki her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur' dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbine nefretle kuruyanla inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi hamdolsun bu yıl boy veriyor, filiz veriyor. Hatta fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. 'Geleceğe Nefes' sloganı ile çaktığımız bu yolda bugün artık dünyaya nefes olma hedefiyle yürütüyoruz bu işi. Bu yıl ki programımıza Azerbaycan'dan Bosna'ya, Malta'dan Kosova'ya, Senegal'den KKTC'ye, Libya'da Tataristan'a dost ve kardeş 30'a yakın ülke destek veriyor. İnşallah bu fidanlar tıpkı geçen sene diktiğimiz yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik katacak" diye konuştu.

Aşık Veysel'in "Benim sadık yarim kara toprak" dizelerini okuyan Erdoğan, "Bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesinde, toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak servetidir. Tüm canlıların ortak mekanıdır" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin günlük hayatta, mimaride, tüm ekonomik faaliyetlerde tarih boyunca hep tabiatla uyum içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her canlının kendi halince Allah'ı zikrettiğine inanan, böyle bir medeniyetin müntesiplerinden başka bir davranış tarzı beklenemez. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsiz yere ağaca, toprağa zarar vermek Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Bunun için toprağa hak ettiği değeri vermek zorundayız" şeklinde konuştu.

İlk ve ortaokul çağındaki çocukların kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Tohum ver Fidana Dönüşsün adını verdiğimiz projemizle her yıl yaklaşık 12 milyon fidan kapları ve tohumları teslim edilerek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece geleceğimizin fidanı solan çocuklarımız, ilköğrenim ve ortaokul döneminde toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. 2021 yılından itibaren de Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah hep birlikte toprakla buluşturmaya başlayacağız" dedi.

"Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır"

Türkiye'nin çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Ormancılık alanlarında yaptığımız çalışmalar OICD ve BM'nin dahi dikkatini çekmiştir. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci sırada, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı, 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon nektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Bugün ülkemiz yüzölçümünün yüzde 29,2'sini orman alanları oluşturuyor. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik. Son 18 yılda 5,5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele çalışması yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ormanlık alanların geliştirilmesiyle kalmadık, okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, karayolu ve köy yolu kenarlarını da ağaçlandırdık. Sadece bu alanlara 32 milyondan fazla fidan diktik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Erozyon ile mücadelede yılda ortalama 8 bin 500 hektar alanda faaliyet yürütülürken, bu alanı 8 kat artışla yılda 63 bin 220 hektara çıkarttıklarını söyleyen Erdoğan, "1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağımız erozyon ile taşınırken bu miktarı 3 kattan fazla azaltarak 154 milyon tona düşürdük. Yani her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı artık kaybetmiyoruz. Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmalara devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, KKTC, Azerbaycan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'e canlı bağlantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikilen KKTC, Azerbaycan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'e de canlı bağlantı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar canlı bağlantıda, "Ana vatana selam olsun. Burada bugün ağaçlarımızı dikiyoruz. Mayıs ayında büyük yangın geçirdik, epey ağacımızı kaybettik. Desteğinizle fidanlarımızı dikim çalışmalarını sürdürüyoruz. Güzelim KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ı, yeşilimizi korumak için çalışmalara devam ediyoruz. Dört gözle sizleri bekliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan da, KKTC ile yapılan bağlantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ağaçlandırma kampanyası sebebiyle her yıl bu uygulamayı ülkemizde ve kardeş ülkelerde de devam ettireceğiz, geleceğe nefes, dünyaya nefes olacağız. Tabi Kuzey Kıbrıs'ımızın mayısta geçirdiği orman yangını afeti bizleri derinden üzmüştü ama gördüm ki yoğun çalışmayla ağaçlandırma faaliyetleri Kuzey Kıbrıs'ta devam ediyor. Hafta sonu zaten sizlerle bir arada olacağız, piknik yapacağımız alanda da ağaçlandırmaların yapıldığını duydum. Piknik alanımızın o güzelliğini sizlerle birlikte yaşayacağız."

Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Başbakanı Azadov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile canlı bağlantı yaparak şunları söyledi:

"Biz de zaferimizle çok yahşi olduk. Biz de özellikle son 40 günde verdiğiniz mücadele, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı verdiği mücadele, yaklaşık 38 yıldır işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmanın heyecanını aynı şekilde bizler de Türkiye'den hissettik. Bu heyecanı bizler de sizlerle beraber yaşadık, iki devlet bir millet olmanın idraki içinde de bütün gayretimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da aynı şekilde iki devlet bir millet olarak bu yola yürüyeceğiz. İşte orada aynı toprak üzerinde nasıl yüzlerce, binlerce fidan ağaca duruyorsa, nasıl o zeytin fidanları ağaç olacaksa, oradan yüzbinlerce zeytini benim Azeri kardeşlerim toplayacaksa, işte bundan sonraki süreçte de Karabağ artık Azeri kardeşlerimizin tekrar döndüğü toprak olacaktır. Bu boynu bükük zeytinler bu fetihle beraber boynun bükük olmayacak."

Azerbaycan Başbakanı Azadov da, "Türkiye'nin tüm devlet adamları Türk halkına gösterdiğiniz kardeş desteği adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Arnavutluk'taki törene bağlanan Erdoğan, "Bugün Arnavutluk'ta dikilen ağaçlar aramızdaki dostluğun nişanesi olarak inşallah onyıllara, yüzyıllara sari kalacaktır" dedi.

Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Fazıl Novaliç ile canlı bağlantıyla konuşan Erdoğan, "Binlerce, onbinlerce ağaçları dikmek suretiyle daha yeşil yemyeşil bir Bosna-Hersek göreceğiz" dedi.

Erdoğan, canlı bağlantıların ardından 60'a yakın ülkenin büyükelçisi ile birlikte dikilen fidanlara can suyu verdi. - ANKARA