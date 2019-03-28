- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz."

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