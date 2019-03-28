Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte Senet Tüccarlarına Ankara'yı Teslim Edemeyiz"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:22 Kaynak: AA
Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
Ankara'da Trafikteki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
Son Dakika! Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu