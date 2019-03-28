Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte Senet Tüccarlarına Ankara'yı Teslim Edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte Senet Tüccarlarına Ankara'yı Teslim Edemeyiz"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:22 Kaynak: AA

Türkiye, Elmadağ, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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