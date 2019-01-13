Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Sakarya
ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Karasu
ilçesinde BMC Fabrikası'nın temel atma töreninden sonra Serdivan
Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan 'AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdoğan, Sakarya'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Taraklı
ilçesi Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP
'ye bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu:
" Sakarya Büyükşehir Belediyesi
: Ekrem Yüce
, Adapazarı
Belediyesi: Mutlu Işıksu, Erenler
Belediyesi: Fevzi Kılıç
, Arifiye
Belediyesi: İsmail Karakullukçu
, Sapanca Belediyesi
: Özcan Özen, Geyve
Belediyesi: Murat Kaya
, Pamukova
Belediyesi: Cevat Keser
, Kaynarca
Belediyesi: Murat Kefli, Kocaeli
Belediyesi: Ahmet Acar
, Karapürçek
Belediyesi: Orhan Yıldırım
, Akyazı
Belediyesi: Bilal Soykan, Hendek Belediyesi
: Ali Kemal Sofu
, Ferizli
Belediyesi: İsmail Gündoğdu
, Serdivan Belediyesi: Yusuf Alemdar
, Karasu: İshak Sarı
ve Söğütlü
Belediyesi: Korak Oktay Özten." Cumhurbaşkanı Erdoğan
, daha sonra aday göstermedikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Taraklı ilçesi için İbrahim Pilavcı ismini açıkladı. - SAKARYA