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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıSAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası'nın temel atma töreninden sonra Serdivan Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan 'AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdoğan, Sakarya'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Taraklı ilçesi Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu: Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi: Mutlu Işıksu, Erenler Belediyesi: Fevzi Kılıç, Arifiye Belediyesi: İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediyesi: Özcan Özen, Geyve Belediyesi: Murat Kaya, Pamukova Belediyesi: Cevat Keser, Kaynarca Belediyesi: Murat Kefli, Kocaali Belediyesi: Ahmet Acar, Karapürçek Belediyesi: Orhan Yıldırım, Akyazı Belediyesi: Bilal Soykan, Hendek Belediyesi: Ali Kemal Sofu, Ferizli Belediyesi: İsmail Gündoğdu, Serdivan Belediyesi: Yusuf Alemdar, Karasu: İshak Sarı ve Söğütlü Belediyesi: Korak Oktay Özten.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aday göstermedikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Taraklı ilçesi için İbrahim Pilavcı ismini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:08 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, belediye başkan adayı, Sakarya, Politika
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