Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Ediyor, Kıyısında da 300 Bin...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA
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