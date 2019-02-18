Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Ediyor, Kıyısında da 300 Bin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Ediyor, Kıyısında da 300 Bin...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Güncel
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