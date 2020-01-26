Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırgan tarafı ödüllendiren, uzlaşı ve barıştan yana olanları cezalandıran bir yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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