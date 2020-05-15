Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." - İSTANBUL
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15.05.2020 21:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize... - Son Dakika