Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak
makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
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