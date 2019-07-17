Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: AA
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