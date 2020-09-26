Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salonda dinleyici detayları GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:15 - Kaynak: AA
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