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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın hastalıklara karşı hızlı ve etkin önlemler almak gerekiyor.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın hastalıklara karşı hızlı ve etkin önlemler almak gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın hastalıklara karşı hızlı ve etkin önlemler almak gerekiyor. Artık hiçbir şeyin eskisi gitmeyeceği açıktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:29 Kaynak: İHA
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