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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye'nin etkilenmemesi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz."
-"Özel bankaların da üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:34 Kaynak: İHA
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