Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır."
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11.08.2020 02:30:43. #1.12#
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