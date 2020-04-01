CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR. - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR.
20 dakika önce
(Düzelterek yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR (1)
(Düzelterek yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR (1)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:21 Kaynak: DHA
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