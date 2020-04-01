CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR. - Son Dakika

(Düzelterek yeniden) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALGIN YAYGINLAŞIRSA ÇOK DAHA SIKI TEBDİRLER KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR (1)

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