Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları) İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler."