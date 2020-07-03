Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir."
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3.07.2020 23:25:22. #1.13#
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