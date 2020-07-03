Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık" - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgında) Ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (2)
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4.07.2020 00:11:49. #1.13#
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