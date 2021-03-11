Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık

11.03.2021 18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık, System.String[]

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Virüsle mücadelede sağlık alanında bir yılda yapılanlara ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sağlık ordumuzun fedakarlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "insanlıkiçin" etiketini kullandığı ilk mesajında 1 yılda alınan tedbirler ve sağlık hizmetlerini sıraladı.

Bilim Kurulu'nun kurulması, Koronavirüs sağlık rehberi, yerli tanı kitleri, filyasyon ve izalosyan takip sistemi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve aşılama sürecinin anlatıldığı grafikte açılan şehir hastaneleri de şöyle sıralandı: İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi.

YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTESİ DE YÜZDE 51 ARTIRILDI

Salgınla mücadele sürecinde 25 yeni hastane ve 11 ek hastane binasının hizmete alındığını, hizmet sunulan sağlık tesisi sayısının yüzde 55 arttırıldığına dikkat çekildi. Kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 51 artırıldığı anlatıldı.

YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI NEFES OLDU

Grafikte yerli solunum cihazı ile ilgili çalışmalar da yer aldı. Grafikte şu bilgiler paylaşıldı:

"Çok kısa süre içinde yerli solunum cihazının seri üretine geçildi. Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti. Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı. Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı.

Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı."

"DESTEK PAKETLERİ İLE EKONOMİK İSTİKRARI MUHAFAZA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci mesajında da salgın döneminde ekonomik istikrarın devamı için alınan tedbirlere yer verdi. Yine "insanlıkiçin" etiketini kullanan Erdoğan, "Hemen her sektörümüzü ilgilendiren destek paketleri ve düzenlemelerle ekonomik istikrarı muhafaza ettik" paylaşımını yaptı.

Erdoğan'ın paylaştığı ikinci grafikte, 828 bin esnafın 5,6 milyar TL hazine faiz destekli kredilerinin ertelendiği anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Aşısı, Koronavirüs, Normalleşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika


Son Dakika

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Annesini koronadan kaybeden İkbal Gürpınar ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Bağırışımla hastaneyi inlettim Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek
Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım         
18:27
Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir         
17:55
Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak         
17:20
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki kriz ABD basınına yansıdı Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki kriz ABD basınına yansıdı         
16:12
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi         
14:53
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 18:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei