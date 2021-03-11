Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "insanlıkiçin" etiketini kullandığı ilk mesajında 1 yılda alınan tedbirler ve sağlık hizmetlerini sıraladı.

Bilim Kurulu'nun kurulması, Koronavirüs sağlık rehberi, yerli tanı kitleri, filyasyon ve izalosyan takip sistemi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve aşılama sürecinin anlatıldığı grafikte açılan şehir hastaneleri de şöyle sıralandı: İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi.

YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTESİ DE YÜZDE 51 ARTIRILDI

Salgınla mücadele sürecinde 25 yeni hastane ve 11 ek hastane binasının hizmete alındığını, hizmet sunulan sağlık tesisi sayısının yüzde 55 arttırıldığına dikkat çekildi. Kamu hastanelerinin yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 51 artırıldığı anlatıldı.

YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI NEFES OLDU

Grafikte yerli solunum cihazı ile ilgili çalışmalar da yer aldı. Grafikte şu bilgiler paylaşıldı:

"Çok kısa süre içinde yerli solunum cihazının seri üretine geçildi. Yurt içinde kullanımının yanı sıra 20 ülkeye de ihracı gerçekleşti. Yurt dışından gelen 803 bin kişiye 3 milyon 936 bin 826 kez izlem yapıldı. Hastalığı geçiren veya teması olan 21 milyon 315 bin 454 vatandaşa 82 milyon 781 bin 903 kez izlem yapıldı.

Hudut kapılarında 19 milyon 216 bin 934 kişiye sağlık taraması yapıldı."

"DESTEK PAKETLERİ İLE EKONOMİK İSTİKRARI MUHAFAZA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci mesajında da salgın döneminde ekonomik istikrarın devamı için alınan tedbirlere yer verdi. Yine "insanlıkiçin" etiketini kullanan Erdoğan, "Hemen her sektörümüzü ilgilendiren destek paketleri ve düzenlemelerle ekonomik istikrarı muhafaza ettik" paylaşımını yaptı.

Erdoğan'ın paylaştığı ikinci grafikte, 828 bin esnafın 5,6 milyar TL hazine faiz destekli kredilerinin ertelendiği anlatıldı.