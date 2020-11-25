Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz"
25.11.2020 14:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı. (1)
Erdoğan: "(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı