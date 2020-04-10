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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıyayız."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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