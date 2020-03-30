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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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