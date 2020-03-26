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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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