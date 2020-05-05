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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde
14 dakika önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK PartiMerkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının açılışında konuşmasında "Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizdedir" dedi.
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5.05.2020 15:12:34. #1.13#
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