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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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