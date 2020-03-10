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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Eğer Boris Johnson da gelebilirse bu zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü olarak yapacağız. Bu ifade ettiğiniz konuyu orada da Şansölye Merkel ile görüşme şansımız olacak." - ANKARA
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