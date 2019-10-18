Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı günü Soçi'de Sayın Putin'le bu meselenin Rusya'yı ve rejimi ilgilendiren taraflarını görüşeceğiz."
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