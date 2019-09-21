Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak"
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