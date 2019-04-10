Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Milli Sporcuları Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:26 Kaynak: DHA
, Avrupa
Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov
, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı
ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti" denildi.
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