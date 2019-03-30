Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

56 dakika önce

CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı, System.String[]
CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdiği belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:09 Kaynak: DHA

Avrupa, Güncel
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