Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı
56 dakika önce
CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54.
CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip
Erdogˆan, 54. Avrupa
Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdiği belirtildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:09 Kaynak: DHA
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