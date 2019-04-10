Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Tebrik Etti
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
, şampiyon milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, uluslararası yapılan müsabakalarda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli sporcularımızı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Avrupa
Halter Şampiyonasında erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov
, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı
ve Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebrik etti" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
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