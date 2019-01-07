Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'a Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'a Geliyor

1 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'a Geliyor, System.String[]
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi.

Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine hazırlıklarının sürdürdüğünü kaydetti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını belirten Aksu, "Cumhurbaşkanımıza gönülden bağlı olan Samsunlu hemşehrilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlayacağına olan inancım tamdır. Samsun, her zaman liderimize sahip çıkmıştır. Hemşehrilerimizin genel başkanımıza karşı sevgileri daima en üst noktada olmuştur. 19 Ocak'ta Samsun tarihi günlerinden birini yaşayacaktır." dedi.

Aksu, parti olarak gerekli hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Aksu, Samsun, Politika
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