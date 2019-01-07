Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'a Geliyor
1 saat önce
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi.
AK Parti Samsun
İl Başkanı Ersan Aksu
, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını söyledi.
Aksu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine hazırlıklarının sürdürdüğünü kaydetti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 19 Ocak'ta Samsun'a gelerek ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağını belirten Aksu, "Cumhurbaşkanımıza gönülden bağlı olan Samsunlu hemşehrilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde ağırlayacağına olan inancım tamdır. Samsun, her zaman liderimize sahip çıkmıştır. Hemşehrilerimizin genel başkanımıza karşı sevgileri daima en üst noktada olmuştur. 19 Ocak'ta Samsun tarihi günlerinden birini yaşayacaktır." dedi.
Aksu, parti olarak gerekli hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:32 Kaynak: AA
Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!
Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı
Diriliş Ertuğrul Dizisi Bu Hafta Ekranlara Gelmeyecek
Daçka-Türk Telekom Maçında Ev Sahibi Ekibin Nijeryalı Oyuncusu Michael Eric, Metin Türen'e Kafa Attı