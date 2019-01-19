Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, daha sonra partisinin Samsun adaylarını açıkladı.



Erdoğan Vezirköprü Belediye Başkan adayını tanıtırken, "Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Burası Kenevir ekim merkezi olacak. Endüstrisini burada kuracağız. Tekstilini de burada yapacağız" dedi.



İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:



19 Mayıs: Osman Topaloğlu



Atakum: Zihni Şahin



Ayvacık: Halil Kalaycı



Bafra: Hamit Kılıç



Canik: İbrahim Sandıkçı



Çarşamba: Halit Doğan



Havza: Sebahattin Özdemir



İlkadım: Erdoğan Tok



Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu



Ladik: Nurhan Yapıcı Özel



Salıpazarı: Halil Akgül



Tekkeköy: Hasan Togar



Terme: Ali Kılıç



Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis



Yakakent: Hüseyin Kıyma



Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı-MHP adayı)



Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı-MHP adayı)



Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bu Liseden Mezun Olan İşsiz Kalmıyor

Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste