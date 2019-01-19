Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Samsun'a geldi.
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Samsun
'a geldi.
Saat 13.40'ta Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Samsun- Çarşamba
Havaalanına inen Erdoğan, burada Samsun protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Bir süre burada dinlenen Erdoğan, havaalanından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Yaşar Doğu
Kapalı Spor Salonuna hareket etti.
Erdoğan, tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Salonunda yapılacak AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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