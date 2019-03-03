Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.

Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30'da İlkadım Atletizm Sahasına indi. Cumhurbaşkanlığına ait otobüse binen Erdoğan, mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Samsun, Politika
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