Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.



Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30'da İlkadım Atletizm Sahasına indi. Cumhurbaşkanlığına ait otobüse binen Erdoğan, mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Cinsiyet Değişikliği Davasını Kazanan Elif: Artık Kendim Olacağım

6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!