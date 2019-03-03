Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun'a geldi.
Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30'da İlkadım Atletizm Sahasına indi. Cumhurbaşkanlığına ait otobüse binen Erdoğan, mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. - SAMSUN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:48 Kaynak: İHA
50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi
Cinsiyet Değişikliği Davasını Kazanan Elif: Artık Kendim Olacağım
6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!