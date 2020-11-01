Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun- Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. (1)

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır' - Son Dakika

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok