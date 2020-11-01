Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun tüm Orta Anadolu'nun ve güneyin Karadeniz'e açılan kapısıdır"
01.11.2020 17:28
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Tanıtım videosunun izlenmesi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
Tanıtım videosunun izlenmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun- Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. (1)
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