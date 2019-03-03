Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsun ve Mersin Limanlarına Olan Bağlantısı Artık Hızlı Trenle Olacak"
32 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:16 Kaynak: AA
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