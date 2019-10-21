Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Politika - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

13 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Vezirköprülü öğrencilerle bir adaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dönüşünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret eden öğrencileri görünce aracından inerek öğrencilerin yanına gitti. Samsun'un Vezirköprü ilçesi Meşeli Köyü'nden gelen öğrencilere çeşitli hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, öğrencilerin yanı sıra anıtı ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi

Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar
Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunlu öğrencilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]