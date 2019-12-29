Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. Sanatçılar hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılar çocuk istismarına ve kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın, Hande Yener, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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