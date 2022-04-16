CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(1)

16.04.2022 21:43
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. İftar yemeğine katılmak üzere oyuncu Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu, sanatçılar Yonca Evcimik, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Alişan, Ekin Uzunlar, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, sunucu Şoray Uzun, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar gibi çok sayıda sanatçı, oyuncu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

"VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE DAİMA SANATÇILARIMIZIN YANINDA YER ALDIK"

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhamini bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten  alan hiç bir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.

- İstanbul

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Beşiktaş, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SANATÇI VE SPORCULARA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(1) - Son Dakika


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