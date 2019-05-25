Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Dolmabahçe Sarayı
'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
- İstanbul
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