Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1)

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftar programında buluştu(1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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