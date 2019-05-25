Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(2)

7 saat önce

Haber: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SANATÇI VE SPORCULARLA İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTU(2), System.String[]

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında buluştu. Sanat ve apor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur,buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş 
olacağız" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından sanatçı ve sporcularla salonda bir süre sohbet etti. 


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:45 Kaynak: DHA
Dolmabahçe Sarayı, DHA, Güncel
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